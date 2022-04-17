Оппозиция Грузии предлагает отметить День победы 8 мая
17 апреля 2022 , 11:53Читати новину українською
Источник:Грузия Online
В Грузии парламентская оппозиция предложила отмечать День победы 8 мая вместо 9 мая.
Для этого депутаты из оппозиции даже подготовили изменения к Трудовому кодексу, которые предусматривают выходной день 8 мая.
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"Согласно советской традиции, Россия и другие постсоветские страны, в том числе Грузия, после распада СССР отмечают День победы 9 мая", – сообщили оппозиционеры в объяснительной записке.
Кроме того, добавили, что есть исключения, например страны Балтии и Украина, где подобно Великобритании, США и Европе (Франции, Германии, Чехии и другим), – эта дата отмечается 8 мая.Напомним, что 16 апреля в Украину приехала делегация парламентариев из Грузии во главе со спикером парламента Шалва Папуашвили. Они также посетили Бучу и Ирпень.
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