Оппозиционные российские СМИ выступают против войны с Украиной: заявления

Оппозиционные российские СМИ выступают против войны с Украиной. Соответствующие заявления уже обнародовали Meduza и "Новая газета".

В оппозиционных изданиях говорят, что война – это всегда убийство. СМИ посоветовали вспомнить об этом своим читателям.

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Это – полномасштабная война, – оппозиционные СМИ России

Российская власть любит придумывать такие эвфемизмы, которые помогают скрыть очевидное: у них оппозиционные политики – это "экстремисты", собственные дворцы – "апарт-отели", независимые СМИ – "иностранные агенты". Мы же будем называть вещи своими именами: Россия начала полномасштабную войну против Украины,

– заявили в Meduza.

Россиян убеждают, что страдает только военная инфраструктура

В издании подчеркнули, что россиян пытаются убедить, что под угрозой только военная инфраструктура, однако это – ложь. Война, пишут в Meduza, наступает тогда, когда политика потерпела полный провал.

В нашем случае — доказательство, что руководство России, которое решилось на военное вторжение в Украину, не сумело справиться с теми задачами, которые ставило перед собой. О каких бы задачах ни шла речь,

– подчеркнули в редакции.

Такая же позиция у "Новой газеты". Журналисты отметили, что у них – горе. Они испытывают стыд за свою страну. Последний номер издания они выпустили на двух языках – украинском и русском.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!