В опозиційних виданнях кажуть, що війна – це завжди вбивство. ЗМІ порадили згадати про це своїм читачам.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Це – повномасштабна війна, – опозиційні ЗМІ Росії
Російська влада любить вигадувати такі евфемізми, які допомагають приховати очевидне: у них опозиційні політики – це "екстремісти", власні палаци – "апарт-готелі", незалежні ЗМІ – "іноземні агенти". Ми ж називатимемо речі своїми іменами: Росія розпочала повномасштабну війну проти України,
– заявили у Meduza.
Росіян переконують, що страждає лише воєнна інфраструктура
У виданні наголосили що росіян намагаються переконати, що під загрозою лише воєнна інфраструктура, проте це – брехня. Війна, пишуть у Meduza, настає тоді, коли політика зазнала повного провалу.
У нашому випадку — доказ, що керівництво Росії, яке вирішилося на військове вторгнення в Україну, не зуміло впоратися з тими завданнями, які ставило перед собою. Про які б завдання не йшлося,
– наголосили у редакції.
Така сама позиція у "Новой газеты". Журналісти наголосили, що в них – горе. Вони відчувають сором за свою країну. Останній номер видання вони випустили двома мовами – українською та російською.