В опозиційних виданнях кажуть, що війна – це завжди вбивство. ЗМІ порадили згадати про це своїм читачам.

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Це – повномасштабна війна, – опозиційні ЗМІ Росії

Російська влада любить вигадувати такі евфемізми, які допомагають приховати очевидне: у них опозиційні політики – це "екстремісти", власні палаци – "апарт-готелі", незалежні ЗМІ – "іноземні агенти". Ми ж називатимемо речі своїми іменами: Росія розпочала повномасштабну війну проти України,

– заявили у Meduza.

Росіян переконують, що страждає лише воєнна інфраструктура

У виданні наголосили що росіян намагаються переконати, що під загрозою лише воєнна інфраструктура, проте це – брехня. Війна, пишуть у Meduza, настає тоді, коли політика зазнала повного провалу.

У нашому випадку — доказ, що керівництво Росії, яке вирішилося на військове вторгнення в Україну, не зуміло впоратися з тими завданнями, які ставило перед собою. Про які б завдання не йшлося,

– наголосили у редакції.

Така сама позиція у "Новой газеты". Журналісти наголосили, що в них – горе. Вони відчувають сором за свою країну. Останній номер видання вони випустили двома мовами – українською та російською.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!