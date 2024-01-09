Как определяют сценарии будущего и почему все они так важны

Многие люди не понимают, что такое сценарии будущего. Попробую объяснить.

Будущее не предопределено. Оно формируется как объективными трендами, так и нашими субъективными решениями.

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Коллективное представление побеждает

Даже объективные тренды не ведут нас в неизбежное будущее. Ведь кроме неминуемых трендов, на которые никто не влияет, есть еще вариативные тренды, которые зависят от субъективных решений людей. Не только руководителей государств и мировых корпораций, но и от личных решений миллионов и миллиардов людей.

Даже для верных монотеистических религий, где действует всезнающий и всесильный Всевышний, будущее не предопределено. Это для Него все определено и понятно, а для нас не определено и непонятно. Но Он не только всезнающий и всесильный, но и милостивый и милосердный (как утверждают книги, из которых мы узнали о Нем). Поэтому Его решение может выглядеть как отмена приговора. Почитайте Книгу Ионы, она коротенькая, но очень крутая.

Для атеистов современная наука доказывает, что биология поведения настолько сложна, что считать ее детерминированной нельзя ни в коем случае. Почитайте одноименную книгу Роберта Сапольски.

Следовательно, будущее всегда вариативно, сценарно. Мы можем лишь выделить сценарии будущего, определенные трендами. Далее суммарный выбор миллионов людей усиливает одни вариативные тренды и ослабляет другие, в результате реализуется один из сценариев. Мы даже не всегда можем заранее адекватно оценить вероятность.

Будущее является коллективным воображаемым, равно как коллективным воображаемым являются такие понятия, как деньги, бренды, корпорации, нации (почитайте "Воображаемые сообщества" Бенедикта Андерсона), право, праздники, спорт и т.д. Различные сценарии будущего – это разные варианты коллективного воображаемого (того, что, по выражению Роберта Кигана, существует "в том, что между нашими головами"). В результате наших действий, мнений, общения какой-то вариант коллективного воображаемого побеждает – и воплощается соответствующий сценарий будущего.

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Исследование будущего влияет на его формирование

Но и другие сценарии, не воплощенные, бросают тень на будущее, потому что мы себе их представляем. На этом поле возможны исследования альтернативной истории, "еслибытологии", "а что было бы, случись иначе?". Эти исследования позволяют отделить возможные, но не воплощенные сценарии от того, что принципиально не могло произойти, а значит, лучше понять структуру будущего.

Поскольку будущее является коллективным воображаемым, оно начинается с текстов – написанных или проговоренных. Это доступно только людям из всех существ на планете.

Из этого следует, что любое исследование будущего влияет на формирование будущего. На этом основана методология форсайта. Описывая негативные сценарии, мы запускаем процессы их предотвращения, потому что люди начинают действовать соответственно. Так же описание положительных сценариев прокладывает путь к их воплощению, но только в случае, если к сценарию прилагается стратегия, то есть путь к цели, который нужно пройти.

В то же время, отрицательные сценарии важнее: они точно побуждают действовать, потому что люди понимают, что сами собой они не растают. В то время как положительные сценарии часто позволяют расслабиться в надежде, что само собой все будет хорошо для каждого из нас.

Итак, вера в то, что отрицательный сценарий сам по себе обязательно сбудется, напрасна так же как и вера в то, что положительный сценарий сам по себе сбудется. Все сценарии зависят от людей. Здесь может быть взрослая позиция ("Я буду активно содействовать положительному сценарию и буду противодействовать негативному"), а может быть детская ("Придут взрослые и все разрулят"). Это личный выбор каждого, и здесь нет смысла объяснять себе и другим, что вы маленький человек, от которого ничего не зависит. Маленьких людей не существует (разве что в России).

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Если у вас нет проекта будущего, значит вы ресурс для других

Если вы видите только один сценарий и не видите других, так не бывает. Как говорит пословица, даже если вас съело чудовище, у вас есть по крайней мере два выхода. Если вы не видите других сценариев, значит, кто-то лишил вас видения других сценариев, слишком сузив вам контекст. Расширьте контекст, выйдите за навязанные вам границы, и вы увидите другие сценарии.

Поэтому очень важно иметь свой проект будущего – личный, семейный, корпоративный, национальный и т.д. Ведь у кого нет собственного проекта будущего, тот лишь ресурс для тех, у кого проект будущего есть.