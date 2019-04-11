Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?

Вперше перед другим туром соціологи оголосили свіжі рейтинги кандидатів в президенти. Результати опитувань для чинного гаранта Конституції, м'яко кажучи, невтішні.

Мені на хвилинку навіть шкода стало Петра Олексійовича, що він не п'є. Наприклад, в мене, на його місці, точно руки опустилися: я би взяв пляшку коньяку, закрився в своєму робочому кабінеті на Банковій і почав би себе жаліти, заламувати руки й кричати в стелю – яких вам ще реформ було потрібно, невдячні...

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Адже, якщо вірити фахівцям групи "Рейтинг", то серед тих українців, хто вже визначився за кого голосувати в другому турі трохи більше 70% підтримають Зеленського, решта 30% – Петра Порошенка. Тобто різниця більша, аніж у два рази. За 10 днів до виборів різницю більше ніж удвічі неможливо здолати нічим. Простіше кажучи, з такою підтримкою з боку українців Володимир Зеленський може дозволити собі просто під час теледебатів скрутити косяк медичного канабісу й викурити його в прямому ефірі – і він все одно виграє вибори.

Можна було б сказати, що рейтинги замовні й не відображають реалій. Утім, перший тур показав – це не так. Більше того, я припускаю думку, що соціологів можна купити, але вводночас певен, що неможливо купити букмекерів: якщо подивитися на ставки, за якими вони приймають гроші на результати президентської кампанії – шанси Зеленського стати президентом утрічі вищі, аніж у Порошенка.

У жодному разі не тішуся через високі рейтинги Володимира Зеленського, і ні на хвилину не зловтішаюся з майбутнього програшу Петра Порошенка – просто констатую факт. Дві третини українців настільки прагнуть дива, що готові заради цього абсолютно темну конячку зробити собі президентом.

Попри певні помилки допущені передвиборним штабом Петра Порошенка, наприклад, плакати з Путіним, які сьогодні поспіхом переклеюють, нікого винуватити у своєму програші, навіть себе. І як не крути він по багатьох окремо узятих пунктах кращий за Зеленського. Порошенко досвідченіший, красномовніший, наполегливіший і він точно краще за Зеленського розбирається у керуванні неповороткою, бюрократизованою й корумпованою державною махіною. Але все те не стало для простих українців аргументом залишити Порошенка біля керма. Українці прагнуть дива і Зеленський їм те диво пообіцяв.

Досить хитрим способом він це зробив – пообіцяв необіцяючи. Він мовчить про свої подальші кроки, просить українців радити. А українці подумки кинулися допомагати й самі вже повірили, що те все буде виконано. Підприємці радять зниження податків, а пенсіонери радять підвищення їм виплат – але те, що ці два пункти унеможливлюють один одного – прихильники Зеленського від того просто відмахуються, адже це ламає їхню мрію.

Підсумую: свіжі рейтинги показали, що 21 квітня ми радо купимо кота в мішку. Звісно, ми підозрюємо, що в мішку саме кіт. На жаль, він міцно тримає язика за зубами і нічим себе не видає. Рейтинги показали, що ми точно не хочемо 21 купувати старого пса, як би він не намагався нас зараз переконувати, що він здатен навчитися новим трюкам.

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