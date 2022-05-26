Опрос "Дии" об обороте оружия: Резников поддержал инициативу и объяснил, почему она актуальна

В "Дии" стартовал опрос по легализации обращения оружия для гражданского населения. Инициативу поддержал и Алексей Резников, заявивший, что является сторонником легализации оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом опросе "Действия" и подтвердил, что выступает полностью за легализацию оружия.

Важно В результате удара по Харькову 7 погибших, тяжелые бои в Луганской области: основное в 92 день войны

В своем сообщении в фейсбуке Резников отметил, что он давно является сторонником либерализации обращения оружия среди украинских граждан. Поэтому он охотно поддержал опрос и собирается принять в нем участие.

Министр обороны заявил, что будет выбирать вариант не как должностное лицо-оборонитель и не как человек, который любит стрельбища и тиры, а будет отвечать как юрист.

Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это,

– сказал Резников.

Он подчеркнул, что когда произошло полномасштабное вторжение российских кафиров в Украину, десятки тысяч граждан смогли получить автоматическое оружие для защиты своих домов и родных. Получение оружия произошло, по словам Резникова, максимально либеральным способом. Министр обороны подчеркнул, что во многих ситуациях решение о раздаче оружия гражданским стало решающим фактором.

Так же, по мнению Резникова, возникли и проблемы, ведь необходимо желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно.

В стране до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. Среди них – незадекларированной. Считаю, что Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Составление. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию,

– сказал Резников.

Кроме того, министр обороны напомнил, что закон разрешает украинским гражданам использовать любое оружие против врага. Поэтому, по мнению Резникова, следует не создавать новые запреты, а заняться урегулированием использования оружия – для этого нужно сформировать стрелковую культуру.

Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры. Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельб, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру,

– заявил Резников.

Министр обороны подытожил, что наличие оружия – это, в первую очередь, большая ответственность, и люди, имеющие легальное вооружение, должны быть бдительными и осторожными.

Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой,

– написал Резников.

Что известно об опросе

В Действии 25 мая стартовал опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине. Его разработали совместно с МВД.

Чтобы выразить свое мнение, украинцам нужно зайти в приложение Действие в раздел "Услуги". Следующий шаг – зайти в "Опрос" и выбрать свой вариант об обращении огнестрельного оружия в Украине.

В целом украинцам предложили три варианта ответа:

для специальных нужд;

для личной защиты;

я – против.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что опрос будет длиться 7 дней. Принять участие в нем смогут все желающие украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Смотрите также: Больше оружия для ВСУ! Результаты Рамштайн-2