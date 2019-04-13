Опрос: Какое жилье Вы выбираете для путешествий?
Если вы часто путешествуете, то обязательно сталкивались с вопросом, что выбрать для ночлега.
Немало путешественников отдают предпочтение проверенным отелям.
Читайте также: Аренда жилья в Украине: где дешевле и дороже – инфографика
Другие наоборот – охотятся за бюджетными вариантами проживания, иногда даже бесплатными.
Недвижимость 24 писала о том, на какие нюансы стоит обратить внимание, когда путешествуете по Украины и хотите арендовать квартиру посуточно.
А какому жилью во время путешествий отдаете предпочтение Вы?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Порошенко официально сообщил, когда приедет на "Олимпийский" к Зеленскомусегодня , 11:47
-
У них разные роли – дворецкий принцессы Дианы прокомментировал слухи о вражде между Кейт и Мегансегодня , 10:03
-
Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, стрельба в Тюменисегодня , 09:03
Комментарии
Дизайн маленькой кухни: 5 советов, как увеличить пространство5 февраля , 16:01
Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать21 марта , 14:01
Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками29 апреля , 11:33
Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне6 февраля , 13:49