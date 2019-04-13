Опрос: Какое жилье Вы выбираете для путешествий?

Если вы часто путешествуете, то обязательно сталкивались с вопросом, что выбрать для ночлега.

Немало путешественников отдают предпочтение проверенным отелям.

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Другие наоборот – охотятся за бюджетными вариантами проживания, иногда даже бесплатными.

Недвижимость 24 писала о том, на какие нюансы стоит обратить внимание, когда путешествуете по Украины и хотите арендовать квартиру посуточно.

А какому жилью во время путешествий отдаете предпочтение Вы?