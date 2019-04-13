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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Опрос: Какое жилье Вы выбираете для путешествий?

      6 Читати новину українською
      Какое жилье выбираете для путешествий?
      Какое жилье выбираете для путешествий? / Коллаж 24 канала

      Если вы часто путешествуете, то обязательно сталкивались с вопросом, что выбрать для ночлега.

      Немало путешественников отдают предпочтение проверенным отелям.

      Читайте также: Аренда жилья в Украине: где дешевле и дороже – инфографика

      Другие наоборот – охотятся за бюджетными вариантами проживания, иногда даже бесплатными.

      Недвижимость 24 писала о том, на какие нюансы стоит обратить внимание, когда путешествуете по Украины и хотите арендовать квартиру посуточно.

      А какому жилью во время путешествий отдаете предпочтение Вы?

       
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      Теги: Опрос 24 Путешествия Аренда недвижимости Новости недвижимости мира Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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