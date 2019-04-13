Опитування: Яке помешкання Ви обираєте для подорожей?
Якщо ви часто подорожуєте, то обов'язково стикались з питанням, яке помешкання обрати для ночівлі.
Чимало мандрівників віддають перевагу перевіреним готелям.
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Інші навпаки – полюють на бюджетні варіанти проживання, іноді навіть безкоштовні.
Нерухомість 24 писала про те, на які нюанси варто звернути увагу, коли мандруєте Україною і хочете орендувати квартиру подобово.
А якому житлу під час подорожей надаєте перевагу Ви?
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Джерело: 24 канал
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