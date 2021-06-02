В офисе Президента рассказали, когда состоится следующее заседание СНБО

Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется, скорее всего, на заседание 4 июня, а не 3 июня, как сообщали ранее. Сейчас повестка дня – неизвестна, в офисе Президента говорят, что над ней еще работают.

Об этом СМИ сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что СНБО, видимо, таки соберется в пятницу, 4 июня, а не в четверг.

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На СНБО могут рассмотреть санкции против режима Лукашенко

Ранее предполагали, что во время этого заседания могут рассмотреть пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Этот пакет уже передали из МИД Украины. Речь идет о представителях белорусских властей, участвовавших в фальсификации выборов, притеснениях оппозиции и разгоне протестов.

Среди вопросов – отчет по аудиту госдач

Также на встрече должны были представить отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Ведь ранее дедлайном для этого объявили 28 мая.

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СМИ даже сообщали, что возможно на СНБО рассмотрят даже увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко.