В ОПУ разбили российский фейк об "отказе" Украины от выполнения Женевской конвенции

Российские оккупанты пытались распространить фейк, якобы Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию. Враг хотел приписать нам свое варварское поведение с пленными.

Российские пропагандисты распространяют информацию, что Украина отказалась от соблюдения Женевской конвенции в обращении с пленными. На самом же деле российские солдаты, попавшие в плен, получили гораздо лучшее отношение, чем в собственной армии.

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Украина соблюдает все международные правила

Как отметил Сергей Лещенко, пост Соловьева о том, что Украина сообщила МИД Британии о намерении отказаться от соблюдения Женевской конвенции – абсолютная неправда. Война принесла на нашу землю много бед, но Украина никогда не собиралась отказываться от международных норм и правил обращения с военнопленными.

Официальная позиция Украины – заявления российских пропагандистов являются ложью,

– сказал Лещенко.

Цель подобных "вбросов" – дискредитировать Украину в глазах международных гуманитарных миссий, которые спасают украинцев и помогают вернуть домой людей, которые оказались в заложниках у российских оккупантов.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 2 апреля