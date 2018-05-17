Опубликовано свежее видео из опустевшего оккупированного Донецка

В оккупированном Донецке возле некогда одного из самых многолюдных мест – стадиона "Донбасс-Арена" – на сегодняшний день практически нет людей.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные блогером Лешей Ченским.

Парень рассказал, что прожил в Донецке 13 лет, и уехал из города до начала боевых действий. Блогер отметил, что помнит 2012 год, когда город принимал Чемпионат Европы по футболу.

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Я хорошо запомнил то время, к нам съезжалась куча иностранцев, город был невероятно красивым. К этому событию у нас даже построили новый аэропорт, которого уже нет. Были просто толпы людей, но сейчас в Донецке пусто,

– рассказал Ченский.

Блогер также посетил площадь Ленина, которая тоже была многолюдной.

"Здесь очень много туристов обычно, конечно не сейчас, году в 2013 здесь были толпы людей, но сейчас здесь просто на лавочках никого. Просто все пусто", – констатировал парень.

Смотрите свежее видео из оккупированного Донецка: