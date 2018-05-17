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Опубліковане свіже відео зі спорожнілого окупованого Донецька

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Відео з окупованого Донецька
Відео з окупованого Донецька / Скріншот з відео

В окупованому Донецьку поблизу колись одного з найбільш багатолюдних місць – стадіону "Донбас-Арена" – на сьогодні практично немає людей.

Про це свідчать відео, опубліковане блогером Льошею Ченським.

Хлопець розповів, що прожив у Донецьку 13 років, і виїхав із міста до початку бойових дій. Блогер зазначив, що пам'ятає 2012 рік, коли місто приймало Чемпіонат Європи з футболу.

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Я добре запам'ятав той час, до нас з'їжджалася купа іноземців, місто було неймовірно красивим. До цієї події у нас навіть збудували новий аеропорт, якого вже немає. Були просто натовпи людей, але зараз у Донецьку порожньо,
– розповів Ченський.

Блогер також відвідав площу Леніна, яка теж колись була багатолюдною.

"Тут дуже багато туристів зазвичай, звичайно не зараз, році у 2013 тут були натовпи людей, але зараз тут просто на лавочках нікого. Просто все порожньо", – констатував хлопець.

Дивіться свіже відео з окупованого Донецька:

 

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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