Опубліковане свіже відео зі спорожнілого окупованого Донецька

В окупованому Донецьку поблизу колись одного з найбільш багатолюдних місць – стадіону "Донбас-Арена" – на сьогодні практично немає людей.

Про це свідчать відео, опубліковане блогером Льошею Ченським.

Хлопець розповів, що прожив у Донецьку 13 років, і виїхав із міста до початку бойових дій. Блогер зазначив, що пам'ятає 2012 рік, коли місто приймало Чемпіонат Європи з футболу.

Читайте також: В окупованому Донецьку бойовики спаплюжили будівлю огидним написом: фото

Я добре запам'ятав той час, до нас з'їжджалася купа іноземців, місто було неймовірно красивим. До цієї події у нас навіть збудували новий аеропорт, якого вже немає. Були просто натовпи людей, але зараз у Донецьку порожньо,

– розповів Ченський.

Блогер також відвідав площу Леніна, яка теж колись була багатолюдною.

"Тут дуже багато туристів зазвичай, звичайно не зараз, році у 2013 тут були натовпи людей, але зараз тут просто на лавочках нікого. Просто все порожньо", – констатував хлопець.

Дивіться свіже відео з окупованого Донецька: