ОПЗЖ – единственная фракция, отказавшаяся от участия в заседании СНБО о возможном нападении РФ
Из-за угрозы, которую создает Россия, 14 февраля в Верховной Раде состоялось тайное заседание СНБО с участием руководства парламента и глав фракций. Однако ОПЗЖ отказались прийти на заседание.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании присутствовали представители 4 парламентских фракций. Однако ОПЗЖ отказались приходить на заседание, сообщает 24 канал.
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Кто присутствовал на заседании
Алексей Данилов рассказал, что на заседании присутствовали представители силовых структур, премьер-министр Денис Шмигаль, представители парламентских фракций и руководство Верховной Рады.
ОПЗЖ отказалось от участия в этом мероприятии,
– заявил Данилов.
Стоит отметить, что, скорее всего, фракции представляли их руководители, поскольку на заседание, которое должно было быть 13 февраля, так и планировали. Сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, очевидно, решили отказаться от участия.
Депутаты ОПЗЖ вылетели за границу
По состоянию на 14 февраля 2022 года за границей находятся 23 народных депутата Украины. Эту информацию подтвердил и секретарь СНБО. В СМИ обнародовали перечень депутатов, согласно которому 12 из 23 нардепов – из ОПЗЖ. В их числе и сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
Список депутатов ОПЗЖ, которые сейчас заграницей:
- Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);
- Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
- Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталья – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);
- Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
- Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.
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