ОПЗЖ корректировала огонь и срывала эвакуацию из Мариуполя, – Бойченко

Мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уверен, что члены партии ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации из города. Именно их он называет корректировщиками вражеского огня.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада". Вадим Бойченко подчеркнул, что члены партии ОПЗЖ помогли разрушить весь коммунальный транспорт в Мариуполе, которым планировали вывезти людей.

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С первого дня эвакуацию блокировали оккупанты

Мы эту надежду (на эвакуацию населения из Мариуполя – 24 канал) имеем с первого дня войны, но, к сожалению, все планы наши разрушаются. Потому что решение принимается исключительно одной стороной, которая играет с нами с начала войны, обещает эти коридоры,

– подчеркнул он.

Вадим Бойченко добавил, что над вывозом людей из города работают все: и президент Украины, и Ирина Верещук, и Павел Кириленко.

Также он отметил, что в начале местная власть рассказывала, откуда и как планирует на коммунальном транспорте эвакуировать людей. Этим и воспользовались оккупанты, чтобы разрушить весь коммунальный транспорт. Уничтожали его как из артиллерии, так и с помощью авиации.

Так в начале эвакуации в городе было 100 коммунальных автобусов. И уже к 10 марта от них всех остался только металлолом.

Кто-то внутри (в Мариуполе – 24 канал) управлял вражеским огнем. Мы сегодня понимаем, кто это делал. Это огромная фейковая партия, которую СНБО приостановил, которая называется ОПЗЖ,

– подчеркнул Бойченко.

Он добавил, что члены этой партии – коллаборанты. И некоторые из них активно сотрудничают с оккупантами. Именно ОПЗЖ и срывала эвакуацию Мариуполя.

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