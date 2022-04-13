Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Вадим Бойченко підкреслив, що члени партії ОПЗЖ допомогли зруйнувати весь комунальний транспорт у Маріуполі, яким планували вивезти людей.

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З першого дня евакуацію блокували окупанти

Ми цю надію (на евакуацію населення з Маріуполя – 24 канал) маємо з першого дня війни, але, на жаль, всі плани наші руйнуються. Тому що рішення приймається винятково однією стороною, яка грається з нами з початку війни, обіцяє ці коридори,

– наголосив він.

Вадим Бойченко додав, що над вивезенням людей з міста працюють усі: і президент України, і Ірина Верещук, і Павло Кириленко.

Також він зазначив, що на початку місцева влада розповідала, звідки та як планують на комунальному транспорті евакуйовувати людей. Цим і скористалися окупанти, щоб зруйнувати весь комунальний транспорт. Нищили його як з артилерії, так і з допомогою авіації.

Так, на початку евакуації в місті було 100 комунальних автобусів. І вже до 10 березня від них усіх залишився лише брухт.

Хтось всередині (в Маріуполі – 24 канал) керував ворожим вогнем. Ми сьогодні розуміємо, хто це робив. Це величезна фейкова партія, яку РНБО призупинила, яка називається ОПЗЖ,

– підкреслив Бойченко.

Він додав, що члени цієї партії – колаборанти. І деякі з них уже співпрацюють з окупантами. Тож саме ОПЗЖ і зривала евакуацію Маріуполя.

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