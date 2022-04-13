Попри повну блокаду з 1 березня, наші військові тримають оборону. Про це повідомили в місцевій ОВА.

До речі Росіяни наступають в районі "Азовсталі" та порту Маріуполя

Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть виїхати. Евакуація із Бердянська до Запоріжжя триває.

Яка загалом ситуація на Донеччині

На Донецькому напрямку стабільно напружено. Зокрема, у районах Авдіївки, Очеретинської ОТГ, Мар'їнки та Вугледару. Є руйнування приватних будинків.

За добу одна людина загинула, троє – поранені.

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