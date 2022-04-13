На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

Важливо Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер

Успіхи ЗСУ на Донбасі

На території Донецької та Луганської областей наші захисники за добу відбили 6 атак ворога,

знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника.

Також угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збило ворожий літак Су-25.

Зауважимо, Зеленський зазначав, що поки рано говорити, що вороги застосували саме хімічну зброю у Маріуполі, адже потрібно провести розслідування. Однак у блокадному місті це зробити неможливо. Тому глава держави переконаний, що світ повинен відреагувати на це.

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