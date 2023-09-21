Более 80 миллионов "корова языком слизала": "ОПЗЖ" потратила космическую сумму, а Бойко исчез

Счетная палата по состоянию на сентябрь 2023 года пытается выяснить, на что "ОПЗЖ" потратила огромную сумму. Речь идет о более чем 85,5 миллиона гривен.

Соответствующим документом нардеп Ярослав Юрчишин поделился с 24 Каналом. Говорится, что эти деньги запрещенная "ОПЗЖ" получила в 2021–2022 годах.

Обратите внимание Часть активов Медведчука, несмотря на арест, переписали на человека из окружения Татарова, – Bihus

Счетная палата пытается установить, на что потратили эти деньги. В частности, проверить эффективность процесса. Чтобы узнать правду, нужно найти Юрия Бойко. В настоящее время он руководит ликвидацией партии. В то же время, по адресу регистрации ликвидационной комиссии партии никого не нашли.

Когда Бойко найдут, сможем узнать, на что же "ОПЗЖ" потратила такую сумму.



Счетная палата пытается установить правду / Ярослав Юрчишин

Партию "ОПЗЖ" официально запретили

Партию "ОПЗЖ" официально запретили летом 2022 года. Соответствующее решение во время полномасштабного вторжения России в Украину принял восьмой апелляционный административный суд. Тогда же постановили, что все имущество партии должно перейти государству.

Кроме того, суд арестовал имущество и активы Оксаны Марченко – жены Виктора Медведчука – на сумасшедшую сумму. Медведчук и Марченко, очевидно, находятся в Москве. Там учится и их дочь.