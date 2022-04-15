ОПЗЖ развалилась, как предотвратить возрождение российских проектов
Источник:фейсбук Юрия Христензена
СНБО Украины 14 апреля приостановил деятельность фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде . В чем феномен ОПЗЖ и что нужно делать, чтобы этот или подобный проект не возродился.
Политический ребус
А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало, что осталось на трубе?
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"А" – фракция ОПЗЖ в парламенте прекратила свою работу.
"Б" – сторонников политики кремля в Украине тоже поубавилось. Осталась труба и то, что связывало ОПЗЖ и Управление внутренней политики администрации президента РФ. Именно так – в Кремле считали Украину частью своей внутренней политики.
Почему?
Украинский избиратель голосует за образ "заботливого взрослого". Который накормит, напоит и защитит от угроз. Обещания повысить зарплату и понизить квартплату раздают все парламентские политпроекты.
Конкуренция разворачивается вокруг рисования "угроз", от которых нужно "защитить".
На региональном уровне политпроекты торгуют франшизой.
Местные феодалы смотрят рейтинг партий и покупают проходные места в списках. Получают брендбук и методичку, какие обещания и угрозы рисовать на билбордах и в местных СМИ.
Чем больше нарисовали, тем больше шансов победить на выборах.
Где политики берут угрозы?
Рисование угроз и защита от них – любимое занятие кремля.
Эту услугу он предоставляет всем желающим политикам. Например, угроза мигрантов хорошо продается в Европе. Для этого даже искусственно создают мигрантские кризисы. А в Венгрии неплохо торгуется угроза венгерскому языку в Закарпатье.
В странах-жертвах кремль проводит соцопросы в поисках конфликтной идентичности. Язык, религия, ностальгия по СССР, вера в советские мифы – всё идёт в ход.
Конфликт вписывают в риторику политиков и вещают из телевизора. Для конфликта создают новоделы из "георгиевских лент" и "забытых полков".
Зачем?
Открываем сайт Минобороны России:
"Механизм гибридной агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия. Неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные.
Жертва агрессии теряет ориентацию в системе «свой-чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой его части.
Агрессор при этом выступает в роли "защитника" одной из сторон внутреннего конфликта, им же и спровоцированного".
Роспуск ОПЗЖ поможет?
Партия ОПЗЖ - это клуб мультимиллионеров. По официальным отчетам за 2019 год у нее ноль рядовых членов, зато 86 доноров со средним взносом более миллиона гривен.Четверть финансирования обеспечило несколько ФОПов из Бердянска в благодарность за метр государственной границы в местном порту.
После роспуска ОПЗЖ мультимиллионеры создадут себе новый политпроект. Будут торговать новой франшизой и новым метром государственной границы. Потому что другого способа попасть в парламент нет.
Кто не знает – у всех парламентских партий в Украине ноль рядовых членов и сотни тысяч донорский взнос.
И что делать?
Менять избирателя. Научить его навыкам, которых не было в СССР. Считать свои налоги и поддерживать своих политиков. Инвестировать. Заниматься гражданской активностью. Отучить его от привычки "всё взять и поделить".
Потому что пока избиратель голосует за розовых слонов, страна останется уязвимой.
Партия ОПЗЖ – это только вершина айсберга. Та же "Свобода" когда-то прошла в парламент на российские деньги. Часть региональных политпроектов находятся на аутсерсинге Кремля.
Пригожинские тролли разгоняют срач между "порохоботами" и "зеленоботами". И мы все в этом радостно участвуем.
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