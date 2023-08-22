Жители Челябинска видели дым над металлургическим комбинатом 22 августа. Очевидцы в соцсетях написали, что первый выброс произошел в 8:54 по местному времени, а второй – в 11:02, передает 24 Канал.

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Что сказали представители завода

Руководство ЧМК назвало этот инцидент "внештатной ситуацией с кратковременным выходом суспензии запыленного воздуха". На предприятии начато служебное расследование.

При выпуске чугуна произошел обрыв летки, при этом наблюдался кратковременный выход завеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт

– сказали российским СМИ представители комбината.

Они объяснили оранжевый цвет дыма наличием оксида железа. По их словам, взвешенные частицы осели на территории предприятия.

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Что сказали местные власти

Министерство экологии Челябинской области сообщило о якобы отсутствии превышений вредных примесей в воздухе. В то же время, это ведомство отправило в комбинат передвижную лабораторию. Руководство ЧМК будет оценивать экологический ущерб окружающей среде.

Также в минекологии страны-агрессорки попытались успокоить россиян. Местным жителям сказали, что ветер рассеял дым. В ведомстве добавили, что его оседание на жилых домах маловероятно.

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