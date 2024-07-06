Венгрия поссорилась с Германией из-за визита Орбана в Москву, – Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, а уже 5 июля прибыл с визитом в Москву. Западные журналисты пишут, что из-за последней поездки Венгрия поссорилась с Германией.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Виктора Орбана из-за его необъявленной поездки в Москву. После этого Венгрия внезапно сказала министру иностранных дел Германии, что ее не будут разговаривать с главным дипломатом Германии Анналеной Бербок.

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Встреча с Путиным в рамках "мирной миссии"

Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках так называемой "мирной миссии", чтобы оценить шансы на прекращение войны России против Украины. Этот визит вызвал осуждение со стороны Шольца и других лидеров Европейского Союза, которые заявили, что Орбан не имел мандата представлять блок.

Орбан, который посетил Киев после того, как 1 июля перешел на полугодие председательства в ЕС, перед встречей заявил, что не намерен представлять 27-членный блок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште 8 июля для переговоров, но правительство Венгрии отменило встречу за короткий срок. После такого визита Орбана дискуссия глав МИД была бы важной.

Шольц раскритиковал Орбана

Ранее Шольц сказал журналистам, что Орбан не сообщал заранее о своих планах поездки. Он отметил, что с точки зрения внешней политики Европейский совет представляет Шарль Мишель, а не Венгрия.

Кроме этого, канцлер подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы, и вторжение России в Украину не должно закончиться успехом для агрессорки.

Виктор Орбан во время своего визита в Киев предлагал Владимиру Зеленскому "прекращение огня" и начало переговоров с Россией.