Шанс для пересмотра политики: политолог предположил, как будет действовать Европа против шантажа Орбана и Фицо

Будапешт будет блокировать предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через трубопровод "Дружба". В то же время Венгрия и Словакия угрожают прекратить электроснабжение Украины. Однако неизвестно, насколько это возможно сделать.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов заметил 24 Каналу, что есть вопрос, насколько это физически возможно. Также могут ли Венгрия и Словакия принимать такие решения именно как инструмент политического давления на Украину.

"Могут ли они идти против общей энергетической системы, в которую входит Украина? Насколько юридически возможно, чтобы они приняли такое решение? Это не из-за того, что им не хватает электроэнергии, или каких-то технических проблем. Это определенное средство политического давления. Это в определенной степени можно характеризовать как вовлеченность в энергетический терроризм России. Здесь большой вопрос, насколько они могут это сделать, не пустая болтовня ли это", – сказал политолог.

Интересно, что специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил, почему Фицо и Орбан шантажируют энергоснабжением. По его словам, премьеры Словакии и Венгрии прежде всего преследуют цель получить определенные политические баллы в переговорах с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Однако они выбрали не очень удачное время, ведь в Украине вскоре будет потепление, поэтому время для таких угроз исчерпано.

Что может сделать Европа?

Максим Несвитайлов отметил, что украинская позиция достаточно четкая. Киев придерживается последовательности в принципиальных вопросах. Поэтому вряд ли будет возобновление поставок через трубопровод "Дружба" по крайней мере в ближайшее время.

Я не говорю, что это будет совсем без проблем. Но каждый такой кейс приближает момент, когда Евросоюз примет решение об отказе от единодушия в голосовании, принятии ключевых решений и переходе к квалифицированному большинству. Хотя сейчас это приводит к определенным трудностям, в момент, когда это решение будет принято, это значительно упростит жизнь для нас и ЕС,

– предположил эксперт-международник.

Шантаж Венгрии и Словакии: что известно?