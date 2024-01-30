Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил 24 Каналу мнение, что венгерский премьер Виктор Орбан разблокирует этот пакет помощи. Он объяснил, почему политик принял такое решение.

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Большие проблемы для Венгрии

Борис Тизенгаузен отметил, что недавно в СМИ опубликовали материал, что Евросоюз якобы готовит удар по венгерской экономике. Ранее такие действия не вводились против ни одной страны-члена ЕС. Это могло бы создать огромные проблемы для Венгрии.

Относительно Венгрии могут совершать удар. В первую очередь скажут: "Мы больше не финансируем Будапешт". Международный инвестор сразу говорит: "Нам это не слишком нужно". Турбулентно начинает вести себя венгерский форинт (валюта – 24 Канал). Начинают уходить инвесторы. Вообще это большие проблемы. Орбану сказали: "Ты больше так не поступай",

– предположил он.

Орбан готов разблокировать 50 миллиардов но есть условие