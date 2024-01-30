Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил 24 Каналу мнение, что венгерский премьер Виктор Орбан разблокирует этот пакет помощи. Он объяснил, почему политик принял такое решение.
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Большие проблемы для Венгрии
Борис Тизенгаузен отметил, что недавно в СМИ опубликовали материал, что Евросоюз якобы готовит удар по венгерской экономике. Ранее такие действия не вводились против ни одной страны-члена ЕС. Это могло бы создать огромные проблемы для Венгрии.
Относительно Венгрии могут совершать удар. В первую очередь скажут: "Мы больше не финансируем Будапешт". Международный инвестор сразу говорит: "Нам это не слишком нужно". Турбулентно начинает вести себя венгерский форинт (валюта – 24 Канал). Начинают уходить инвесторы. Вообще это большие проблемы. Орбану сказали: "Ты больше так не поступай",
– предположил он.
Орбан готов разблокировать 50 миллиардов но есть условие
- Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение относительно разблокирования финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
- Виктор Орбан объяснил, что компромисс состоит в том, что финансирование Украины одобрят при условии, "если ежегодно будут решать, продолжать ли присылать эти деньги или нет". То есть это означает, что Венгрия будет иметь возможность ежегодно блокировать помощь.
- Венгерский премьер уточнил, что это ежегодное одобрение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. В то же время он отметил, что некоторые страны ошибочно интерпретируют как средство ежегодного шантажа, и заверил, что это не так.
- Заметим, что издание Financial Times написало, что ЕС имеет план подрыва венгерской экономики. Его Европейский Союз может применить, если Орбан заблокирует новый пакет помощи для Украины.
- Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что статья FT является "своеобразным пособием для шантажистов". Он также сказал, что, мол, не сомневается в правдивости обнародованного в статье плана.