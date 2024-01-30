Політтехнолог Борис Тизенгаузен озвучив 24 Каналу думку, що угорський прем’єр Віктор Орбан розблокує цей пакет допомоги. Він пояснив, чому політик прийняв таке рішення.
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Великі проблеми для Угорщини
Борис Тизенгаузен зазначив, що нещодавно у ЗМІ опублікували матеріал, що Євросоюз нібито готує удар по угорській економіці. Раніше такі дії не запроваджувались проти жодної країни-члена ЄС. Це могло б створити величезні проблеми для Угорщини.
Щодо Угорщини можуть здійснювати удар. Насамперед скажуть: "Ми більше не фінансуємо Будапешт". Міжнародний інвестор одразу говорить: "Нам це не дуже потрібно". Турбулентно починає поводитися угорський форинт (валюта – 24 Канал). Починають йти інвестори. Взагалі це великі проблеми. Орбану сказали: "Ти більше так не роби",
– припустив він.
Орбан таки готовий розблокувати 50 мільярдів, але є умова
- Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України на суму 50 мільярдів євро.
- Віктор Орбан пояснив, що компроміс полягає у тому, що фінансування Україні схвалять за умови, "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто це означає, що Угорщина матиме можливість щорічно блокувати допомогу.
- Угорський прем'єр уточнив, що це щорічне схвалення має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС. Водночас він зазначив, що деякі країни помилково інтерпретують як засіб щорічного шантажу, і запевнив, що це не так.
- Зауважимо, що видання Financial Times написало, що ЄС має план підриву угорської економіки. Його Європейський Союз може застосувати, якщо Орбан заблокує новий пакет допомоги для України.
- Віктор Орбан заявив виданню Le Point, що стаття FT є "своєрідним посібником для шантажистів". Він також сказав, що, мовляв, не сумнівається в правдивості оприлюдненого в статті плану.