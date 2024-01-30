Політтехнолог Борис Тизенгаузен озвучив 24 Каналу думку, що угорський прем’єр Віктор Орбан розблокує цей пакет допомоги. Він пояснив, чому політик прийняв таке рішення.

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Великі проблеми для Угорщини

Борис Тизенгаузен зазначив, що нещодавно у ЗМІ опублікували матеріал, що Євросоюз нібито готує удар по угорській економіці. Раніше такі дії не запроваджувались проти жодної країни-члена ЄС. Це могло б створити величезні проблеми для Угорщини.

Щодо Угорщини можуть здійснювати удар. Насамперед скажуть: "Ми більше не фінансуємо Будапешт". Міжнародний інвестор одразу говорить: "Нам це не дуже потрібно". Турбулентно починає поводитися угорський форинт (валюта – 24 Канал). Починають йти інвестори. Взагалі це великі проблеми. Орбану сказали: "Ти більше так не роби",

– припустив він.

Орбан таки готовий розблокувати 50 мільярдів, але є умова