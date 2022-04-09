Орбан играет свою особую игру, – аналитик о позиции Венгрии

Виктор Орбан отказался осудить Россию за зверства ее солдат в Киевской области. Действия премьера Венгрии пока непредсказуемы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, очевидно, что Орбан занял скандальную позицию внутри ЕС.

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В то же время венгры также имеют историю противостояния с россиянами, отметил аналитик.

"Поэтому его (Орбана – 24 канал) пророссийская позиция сегодня, конечно, одиозная. Она продиктована тем, что он играет свою особую игру. В ЕС все больше людей требуют, чтобы Венгрию исключили из Европейского Союза", – сказал Андреас Умланд.

Аналитик отметил, что в отношении таких авторитарных лидеров как Виктор Орбан сложно что-либо предвидеть. Они могут потянуть страну в одну или другую сторону.

Кстати, на скандальную позицию Орбана уже реагируют страны-члены Евросоюза. Из-за его заявления о трагедии в Буче правительство Польши замораживает свои отношения с Венгрией.

Андреас Умланд о позиции Венгрии: смотрите видео



