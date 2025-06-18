Цель Орбана – Закарпатье

Это не первое подобное решение венгерских властей. Уже более десятилетия команда Виктора Орбана системно меняет избирательные правила под себя. Сейчас же они пытаются легализовать неограниченное влияние крупного капитала. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Можно предполагать, что такие решения создают угрозы только в контексте внутренней политики Венгрии. Это действительно является свидетельством того, как разрушается избирательная система страны-члена Европейского Союза, который должен был бы быть образцовым примером демократии.

Однако для Украины важен другой аспект. Если для венгерских властей нарушение собственных правил не является проблемой, то возможное вмешательство в выборы другого государства для расширения влияния выглядит также реалистичным сценарием. К сожалению, целью Орбана уже давно является Закарпатье.

Еще на выборах 2020 года кампания "КМКС" Партии венгров Украины фактически была профинансирована правительством Орбана. Посредником стала ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья", которая получала миллионы долларов от венгерского фонда. Организация до сих пор активно ведет свою деятельность – ее бюджет за прошлый год составил более 67 миллионов гривен. Более того, по сравнению с 2022 годом он увеличился почти на 20 миллионов.

Стоит также напомнить, что руководитель партии и бывший нардеп Василий Брензович уже пятый год скрывается в Венгрии. Еще в 2020 году СБУ проводила обыски в офисах "КМКС" и обнаружила материалы с агитацией за "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье. Правда, с тех пор дело никак не продвинулось, а партия до сих пор свободно ведет свою деятельность.

В этом году также была впервые разоблачена сеть венгерских шпионов, которые собирали информацию как об украинских воинских частях, так и об отношении населения к потенциальному присутствию венгерских миротворцев на Закарпатье. Это дополняет картину того, как Орбан пытается усилить свое влияние в регионе.

Концепция "Большой Венгрии" давно активно используется Орбаном. Целью является не только украинское Закарпатье, но и территории Словакии и Румынии. В последние годы в фокусе борьбы с иностранным вмешательством в выборы в Восточной Европе, включая Украину, по объективным причинам была Россия. Однако существует явная угроза с другой стороны.

Имеет ли Украина инструменты противодействия вмешательству Орбана, в том числе через местные венгерские партии? Судя по тому, что последние беспрепятственно ведут свою деятельность даже при наличии доказательств финансирования венгерским правительством, возможности в этой сфере у нас ограничены.

Законодательство, регулирующее деятельность украинских партий, предусматривает ряд запретов, направленных на поддержку российской агрессии. Однако попытки посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины Россией не ограничиваются. В будущем Закарпатский регион может стать еще одной проверкой эффективности работы как СБУ, так и в целом украинской власти.