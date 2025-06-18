Ціль Орбана – Закарпаття

Це не перше подібне рішення угорської влади. Вже понад десятиліття команда Віктора Орбана системно змінює виборчі правила під себе. Зараз же вони намагаються легалізувати необмежений вплив великого капіталу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Неприпустимі дії: як Орбан цинічно використовує Україну

Можна припускати, що такі рішення створюють загрози лише у контексті внутрішньої політики Угорщини. Це дійсно є свідченням того, як руйнується виборча система країни-члена Європейського Союзу, який мав би бути взірцевим прикладом демократії.

Проте для України важливим є інший аспект. Якщо для угорської влади порушення власних правил не є проблемою, то можливе втручання у вибори іншої держави задля розширення впливу виглядає також реалістичним сценарієм. На жаль, ціллю Орбана вже давно є Закарпаття.

Ще на виборах 2020 року кампанія "КМКС" Партії угорців України фактично була профінансована урядом Орбана. Посередником стала ГО "Товариство угорської культури Закарпаття", яка отримувала мільйони доларів від угорського фонду. Організація й досі активно веде свою діяльність – її бюджет за минулий рік склав більш як 67 мільйонів гривень. Ба більше, порівняно з 2022 роком він збільшився майже на 20 мільйонів.

Варто також нагадати, що керівник партії та колишній нардеп Василь Брензович вже п'ятий рік переховується в Угорщині. Ще у 2020 році СБУ проводила обшуки в офісах "КМКС" та виявила матеріали з агітацією за "Велику Угорщину" й створення етнічної автономії на Закарпатті. Щоправда, з того часу справа ніяк не просунулась, а партія досі вільно веде свою діяльність.

Цього року також була вперше викрита мережа угорських шпигунів, які збирали інформацію як про українські військові частини, так і про ставлення населення до потенційної присутності угорських миротворців на Закарпатті. Це доповнює картину того, як Орбан намагається посилити свій вплив в регіоні.

Концепція "Великої Угорщини" давно активно використовується Орбаном. Ціллю є не лише українське Закарпаття, а й території Словаччини та Румунії. Протягом останніх років у фокусі боротьби з іноземним втручанням у вибори в Східній Європі, включаючи Україну, з об'єктивних причин була Росія. Проте існує явна загроза з іншої сторони.

Чи має Україна інструменти протидії втручанню Орбана, в тому числі через місцеві угорські партії? Судячи з того, що останні безперешкодно ведуть свою діяльність навіть за наявності доказів фінансування угорським урядом, можливості у цій сфері у нас обмежені.

Законодавство, що регулює діяльність українських партій, передбачає низку заборон, спрямованих на підтримку російської агресії. Проте спроби посягання на суверенітет та територіальну цілісність України Росією не обмежуються. У майбутньому Закарпатський регіон може стати ще однією перевіркою ефективності роботи як СБУ, так і загалом української влади.