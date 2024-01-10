Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Венгрию хотят лишить права голосовать по решению Европейского совета. Вероятно, поэтому Орбан выступил с идеей о разделении траншей.

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Могут ли у Орбана забрать право голоса

Венгрия ратифицировала Договор о Европейском Союзе, где есть статьи, предусматривающие такое развитие событий. Процедура начинается с того, что инициируется сам процесс лишения определенной страны права голоса. Далее запускают процедуру, в ходе которой специальная комиссия должна установить факты нарушения принципов европейской демократии в стране, в отношении которой рассматривается такой прецедент.

В течение месяца продолжается этот процесс. После него следует голосование и согласно 7 статье, страну по которой идёт голосование, лишают права голоса. Это делают, если комиссия установила факты несоблюдения принципов прав и свобод граждан, директив, принципов ЕС,

– рассказал Валерий Клочок.

Также следует отметить, что Венгрия не сможет ветировать это решение, ведь в статье предусмотрено, что когда идет голосование по стране, то ее голос не учитывается, то есть Орбану не удастся заблокировать процесс.

"Орбан доигрался, по-другому я это не охарактеризую. Европейские политики также дали ему понять, что торги закончились, ничего больше не будет. Я считаю эту историю для Орбана бесперспективной: он либо будет лишен права голоса, либо просто проголосует за помощь", – подчеркнул Клочок.

Чего добивается Орбан

Венгерский премьер стремится получить средства, которые заблокированы в ЕС из-за того, что в стране были проблемы с верховенством права, судебной реформой, взяточничеством. В преддверии саммита Европейского Союза в декабре 2023 года Орбан получил 10 миллиардов евро из этой суммы, однако большая часть денег до сих пор заморожена.

Венгрия сделала определенные шаги для исправления ситуации, внесла изменения в судебную систему, впрочем, Европейская комиссия до сих пор заявляет, что не все требования выполнены, в частности те, что касаются прав и свобод граждан.

Орбану эти деньги нужны. Я был убежден, что летом 2023 года, когда он занял жесткую позицию, Россия поможет ему с финансами. К примеру, как Турции, когда завезли кучу денег, олигархов. Это официальная информация, потому что Турция не смогла объяснить происхождение у себя в центробанке денег на сумму более 25 миллиардов долларов,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что похожая ситуация могла быть с Венгрией, но Россия не может финансово покрыть этот вопрос. Поэтому единственный метод, который остается у Орбана – это метод шантажа. При этом политик несет серьезные репутационные потери.

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