Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Угорщину хочуть позбавити права голосувати за рішення Європейської ради. Ймовірно, через це Орбан виступив з ідеєю про поділ траншів.

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Чи можуть в Орбана забрати право голосу

Угорщина ратифікувала "Договір про Європейський Союз", де є статті, що передбачають такий розвиток подій. Процедура починається з того, що ініціюється сам процес позбавлення певної країни права голосу. Далі запускають процедуру під час якої спеціальна комісія має встановити факти порушення принципів європейської демократії в країні, відносно якої розглядається такий прецедент.

Упродовж місяця триває цей процес. Після нього йде голосування і відповідно до 7 статті, країну щодо якої триває голосування, позбавляють права голосу. Це роблять, якщо комісія встановила факти недотримання принципів прав і свобод громадян, директив, засад чи принципів ЄС,

– розповів Валерій Клочок.

Також варто зауважити, що Угорщина не зможе ветувати це рішення, адже у статті передбачено, що коли йде голосування щодо країни, то її голос не враховується, тобто Орбану не вдасться заблокувати процес.

"Орбан догрався, по-іншому я це не схарактеризую. Європейські політики також дали йому зрозуміти, що торги закінчилися, нічого більше не буде. Я вважаю цю історію для Орбана безперспективною: він або буде позбавлений права голосу, або попросту проголосує за допомогу", – підкреслив Клочок.

Чого добивається Орбан

Угорський прем'єр прагне отримати кошти, які заблоковані в ЄС через те, що в країні були проблеми з верховенством права, судовою реформою, хабарництвом. Напередодні саміту Європейського Союзу у грудні 2023 року Орбан отримав 10 мільярдів євро з цієї суми, проте більша частина грошей досі заморожена.

Угорщина зробила певні кроки щоби виправити ситуацію, внесла зміни у судову систему, втім Європейська комісія досі заявляє, що не всі вимоги виконані, зокрема ті, що стосуються прав і свобод громадян.

Орбану ці гроші потрібні. Я був переконаний, що влітку 2023 року, коли він зайняв жорстку позицію, Росія допоможе йому з фінансами. Наприклад, як Туреччині, коли завезли купу грошей, олігархів. Це офіційна інформація, бо Туреччина не змогла пояснити походження у себе в центробанку грошей на суму понад 25 мільярдів доларів,

– підкреслив Клочок.

Він додав, що схожа ситуація могла бути з Угорщиною, але наразі Росія не може фінансово покрити це питання. Тому єдиний метод, який залишається в Орбана – це метод шантажу. При цьому політик зазнає серйозних репутаційних втрат.

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