Украина играет в игру в имитацию для Орбана

Визит Сийярто в Ужгород имеет большое значение с точки зрения получения помощи Украиной от Евросоюза. Ведь Венгрия остается единственной страной ЕС, готовой блокировать выделение помощи, что и произошло во время последней встречи руководителей государств-членов ЕС.

Возможность для Орбана

Визит министра иностранных дел Венгрии в Украину должен дать Виктору Орбану шанс (если он, конечно, будет пытаться этим шансом воспользоваться) объяснить, почему он изменил свою позицию и больше не возражает против выделения помощи Украине.

Читайте также Пока в США турбулентность Россия готовится к агрессии против стран Балтии

Якобы его министр иностранных дел обсудил с украинскими коллегами важные вопросы двусторонних отношений, и Венгрия и Украина продвинулись в подготовке встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Орбаном. Кстати, такой официальной встречи не было ни разу с момента, как Зеленский стал президентом. Так что благодаря визиту Сийярто в Украину Орбан имеет возможность согласиться на разблокирование помощи Украине.

Хотя, по правде говоря, – если Орбан наоборот захочет поддерживать свою предыдущую жесткую позицию, то также сможет объяснить это тем, что Сийярто в Ужгороде не нашел общего языка с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Почему на встрече был Ермак

Кстати, о пребывании в Ужгороде Ермака. Многих удивило, что именно Ермак за столом переговоров был якобы конфидентом Сийярто, а Кулеба был только рядом. Удивляться этому не стоит, потому что это объясняется организацией структуры власти в Венгрии.

Заметьте 4 месяца без массовых атак ракетами "Калибр": есть ли повод радоваться

Венгерский режим это, прежде всего, корпоративный режим доверенных лиц. Сийярто в этом режиме играет роль доверенного лица Орбана. Если Орбан считает, что Украина пытается решить с ним серьезные вопросы, связанные с его собственными интересами, и что в Киеве реально заинтересованы в организации встречи между ним и Зеленским, то собеседником доверенного лица Орбана должно быть доверенное лицо Зеленского. Кулеба же выполняет скорее представительские функции и не оказывает такого влияния на решение Зеленского. Так что если бы он поехал в Ужгород без Ермака, Венгрия восприняла бы это как нежелание власти серьезно обсуждать вопрос.

Венгерское требование, которое никогда не одобрят в Киеве

Удастся ли договориться о вопросах, которые есть на повестке дня интересов Будапешта, – ответить не просто. Сийярто сказал, что едет в Ужгород, чтобы обеспечить равные права для венгерского национального меньшинства. Мы прекрасно осознаем, что у венгерского меньшинства сегодня и так равные права с другими общинами Украины.

Но в Будапеште четко говорят, что хотели бы вернуть венграм права, которые якобы были у них отобраны после 2015 года. Если перевести эти заявления на язык законодательной реальности, то Орбан и Сийярто требуют от украинской власти вернуться к закону о региональных языках Кивалова – Колесниченко.

Рекомендуем США одним махом проучили Эрдогана и помогли Украине

К этому закону никто в Киеве никогда не вернется, потому что это, в свою очередь, может привести к такой политической и социальной вспышке, которая не желательна для украинской власти. Да и никаких конституционных устоев, для того чтобы возвращаться к такому законодательству, нет.

Комиссия, которая будет создана для того, чтобы понимать, каковы вопросы со стороны Будапешта, может найти по крайней мере серию шагов, которые помогут Орбану сделать вид, что больше никаких серьезных проблем нет. На самом деле мы все понимаем, что являемся участниками игры в имитацию для интересов Орбана. Только Орбан может решить, как ему выгоднее сейчас действовать – улучшить отношения с Украиной, чтобы продемонстрировать ЕС свою конструктивность после политической пощечины от президента Турции Реджепа Эрдогана в связи с принятием Швеции в НАТО, или же продолжать придерживаться предыдущей жесткой позиции.

Эта предварительная позиция может быть частью не столько отношений Орбана с западными политиками, сколько отношений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. На этих двух лидеров Орбан также ориентируется, когда говорится о будущем Венгрии и сохранении его власти. Что именно выбрал Орбан, мы поймем после того, как состоится саммит ЕС, на котором решат, как Украина получит помощь от ЕС.