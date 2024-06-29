Возможно, даже в Украине: на следующей неделе Орбан может встретиться с Зеленским, – СМИ

Премьер Венгрии уже на следующей неделе может встретиться с президентом Украины, для того, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом.

Об этом журналисты сообщили со ссылкой на собственные источники. На саммите, состоявшемся в Брюсселе 27 – 28 июня, Виктор Орбан решил послать сигнал об изменении отношения к Украине. Среди прочего, его политический директор анонсировал новую встречу с Владимиром Зеленским.

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Орбан может встретиться с Зеленским

По словам политического директора, официальная причина – начало председательства Венгрии в Совете ЕС, что стартует уже 1 июля.

Я лично несколько раз говорил, что Орбану стоит поехать в Украину и наконец поговорить с Зеленским. И я надеюсь, это произойдет,

– рассказал один из членов Евросовета.

По информации издания, Орбан оказался под давлением партнеров, которые убеждали его, что публичный конфликт с Украиной затянулся, и этому необходимо положить конец. В частности, премьера Венгрии убеждали Эммануэль Макрон и глава правительства Италии.

Джорджия Мелони возглавляет группу "Европейских консерваторов и реформистов", куда хочет попасть Орбан со своей партией "Фидес", чтобы иметь большее влияние на принятие решений в Европарламенте. Впрочем, итальянский премьер якобы поставила перед ним требование – "засвидетельствовать, что его горячий конфликт с Киевом закончился".