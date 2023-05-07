Орбан выдал новое скандальное заявление о Закарпатье, вырезанное из эфира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил снова высказать свои претензии на украинское Закарпатье. Однако его высказывания потом исчезли из эфира, но остались в других записях.

В интервью радио Kossuth премьер-министр Венгрии назвал Закарпатье "древней венгерской землей". Однако из записи в YouTube эта часть разговора исчезла.

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Что наговорил Орбан

Когда во время интервью зашла речь о войне в Украине, Орбан начал говорить, что Венгрия заинтересована в ее окончании, потому что на фронте гибнут венгры из Закарпатья.

Потери украинцев – это наши потери. Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население.

– заявил Орбан.

Затем премьер-министр Венгрии решил объяснить, как венгры появились на землях Закарпатья. По его словам, венгры якобы всегда жили там, и это их родина. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия мотивирована сделать все для прекращения войны, потому что от нее страдают венгры Закарпатья.

Заместитель госсекретаря, возглавляющий пресс-службу премьер-министра Виктора Орбана, Хаваси Берталан заявил, что эта часть разговора исчезла из эфира в YouTube из-за технического сбоя.

Скандальные заявления Венгрии

Виктор Орбан неоднократно отмечался скандальными заявлениями по Украине. Например, по его словам, наше государство "финансово несуществующее". Также политик любит территориальные претензии. Чего только стоит "карта великой Венгрии", на которой части Украины и Румынии обозначены как венгерские.

А еще недавно Орбан в соцсетях отреагировал вопросом "Что?" на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в Альянсе, а вот вицеспикер парламента Венгрии.

Во время интервью скандинавским журналистам Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике действия Будапешта, ведь Венгрия не отказывается от российских энергоресурсов и выступает против антироссийских санкций. Однако глава государства подчеркнул, что все споры с Венгрией можно разрешить, но только по желанию Будапешта.

Однако в Будапеште на эти слова президента обиделись. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что "Венгрия заплатила высокую цену за войну".