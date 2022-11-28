Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, сегодня Лукашенко может говорить, что будет делать союзное государство, завтра – что суверенитет для него самое главное. Послезавтра заявит, что боролся с некоторыми пророссийскими силами внутри, а затем снова будет брать деньги у Путина.

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Эксперт отметил, что Орбан также ориентируется на ту ситуацию, которая у него складывается, продавая свой гибридный суверенитет, а также политические будни Венгрии. Все же прекрасно понимают, за какие деньги Орбан пытается осуществлять, антизападную риторику.

Долго это продолжаться не может, потому что и Путин знает, что его в определенной степени используют. Если это мы видим, то это видит тот, у кого он деньги берет,

– акцентировал Валерий Дымов.

"Как засвидетельствовала президентка Венгрии Каталин Новак, они поддерживают Украину. Есть определенные проблемы в отношении санкций, но они поддерживают Украину. Также Зеленского сравнили с Имре Надя – это герой революции 1956 года, который был казнен советскими оккупантами, то есть российскими оккупантами. Это говорил уже сам Орбан", – добавил Дымов.

По его словам, Венгрии нужно определяться, они с Европейским Союзом, Украиной и НАТО, где они несут ответственность, как страна-член. Или после поражения России им придется стать обвиняемыми среди тех стран, кто поддерживал оккупантов.

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