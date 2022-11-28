Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, сьогодні Лукашенко може говорити, що буде робити союзну державу, завтра, – що суверенітет для нього найголовніше. Післязавтра заявить, що боровся з деякими проросійськими силами всередині, а потім знову братиме гроші в Путіна.

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Експерт зазначив, що Орбан також орієнтується на ту ситуацію, яка в нього складається, продаючи свій суверенітет гібридно, а також політичними буднями Угорщини. Все ж всі чудово розуміють, за які гроші Орбан намагається здійснювати, антизахідну риторику.

Довго це тривати не може, тому що і Путін знає, що його певною мірою використовують. Якщо це бачимо ми, то це бачить той, в кого він гроші бере,

– акцентував Валерій Димов.

"Як засвідчила президентка Угорщини Каталін Новак, вони підтримують України. Є певні проблеми щодо санкцій, але вони підтримують Україну. Також Зеленського порівняли з Імре Надя – це герой революції 1956 року, який був страчений радянськими окупантами, тобто російськими окупантами. Це говорив вже сам Орбан", – додав Димов.

За його словами, Угорщині треба визначатися, чи вони з Європейським Союзом, Україною та НАТО, де вони несуть відповідальність, як країна-член. Чи після поразки Росії їм доведеться стати обвинуваченими серед тих країн, хто підтримував окупантів.

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