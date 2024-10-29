Своим поведением венгерский политик только подтверждает, что является марионеткой Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что это окончательно подтвердила реакция Орбана на выборы в Грузии.

К теме Исторические выборы в Грузии: удержит ли власть пророссийский олигарх и что это значит для Украины

Орбан снова подыграл Путину

На выборах в Грузии, состоявшихся 26 октября, победила пророссийская партия "Грузинская мечта". С тех пор по стране распространяются протесты. На фоне этого Виктор Орбан прибыл в Тбилиси, где заявил, что грузины якобы сделали правильный выбор, потому что не втянулись в войну и "не стали второй Украиной".

Тогда один из венгерских интеллигентов заявил, что Орбана следует наградить "черным поясом политического цинизма". Ведь в этой ситуации цинизм премьера просто не имеет границ. Он подыгрывает российскому диктатору, который занял позицию выжидания относительно выборов.

Почему Путин так сделал? Потому что у Кремля есть такой представитель как Орбан, который постоянно разрушает европейские принципы, европейскую политику и выполняет всю грязную и недостойную работу вместо Кремля,

– подчеркнул Тибор Томпа.

К сожалению, Виктор Орбан сегодня действительно стал исполнителем пожеланий Путина. Хотя на самом деле Венгрия не имеет никаких положительных преимуществ от взаимодействия с Россией.

Напомним, что в Грузии люди вышли на протесты после того, как на выборах победила пророссийская партия. В день голосования поступало множество сообщений о нарушениях и фальсификациях.

Виктор Орбан прибыл в Тбилиси 28 октября. Он поздравил "Грузинскую мечту" с победой и заявил, что "грузины выбрали мирный путь" в отличие от Украины.