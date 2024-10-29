Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, отметил, что правительство "Грузинской мечты" не допустило того, чтобы Грузия стала "второй Украиной". Об этом сообщает SOVA.

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По его словам, грузины выбрали мирный путь и решили не допускать втягивания страны в конфликт, подобный тому, что происходит в Украине.

Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС,

– отметил венгерский премьер.

Орбан пообещал полную поддержку Грузии на пути вступления в ЕС.

Что известно о причастности Орбана к проблемам в Грузии