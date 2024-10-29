Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, отметил, что правительство "Грузинской мечты" не допустило того, чтобы Грузия стала "второй Украиной". Об этом сообщает SOVA.
Смотрите также Украина задала тренд: какие будут следующие войны в мире?
Как Венгрия оценивает решение Грузии о пути мира
По его словам, грузины выбрали мирный путь и решили не допускать втягивания страны в конфликт, подобный тому, что происходит в Украине.
Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС,
– отметил венгерский премьер.
Орбан пообещал полную поддержку Грузии на пути вступления в ЕС.
Что известно о причастности Орбана к проблемам в Грузии
Недавно в Грузии прошли парламентские выборы, где победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". После этого на улицах собрались оппозиционеры на акцию протеста.
Венгерский премьер посетил Грузию, чтобы передать приветствие от Владимира Путина после победы пророссийской партии на выборах.
Также стало известно, что Орбан и его партия начали массово терять благосклонность в Венгрии. Впервые за 18 лет она больше не самая популярная в стране.