Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, наголосив, що уряд "Грузинської мрії" не допустив того, щоб Грузія стала "другою Україною". Про це повідомляє SOVA.
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Як Угорщина оцінює рішення Грузії про шлях миру
За його словами, грузини обрали мирний шлях і вирішили не допускати втягування країни у конфлікт, подібний до того, що відбувається в Україні.
Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС,
– зазначив угорський прем'єр.
Орбан пообіцяв повну підтримку Грузії на шляху вступу до ЄС.
Що відомо про причетність Орбана до проблем у Грузії
Нещодавно у Грузії пройшли парламентські вибори, де перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія". Після цього на вулицях зібрались опозиціонери на акцію протесту.
Угорський прем'єр відвідав Грузію, щоб передати вітання від Владіміра Путіна після перемоги проросійської партії на виборах.
Також стало відомо, що Орбан і його партія почали масово втрачати прихильність в Угорщині. Вперше за 18 років вона більше не найпопулярніша в країні.