Ситуація в країні нагадує Помаранчеву революцію у 2004 році, коли диктатор тричі вітав Януковича з перемогою, хоча він тоді програв. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що у випадку з Грузією Путін не хоче світитися, тому привітання передасть Орбан.

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Як зазначив Ус, угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану важливо підтримувати жорстку модель придушення будь-яких протестів. Можливо, у Грузії він бачить аналог ситуації, яка відбувається в самій Угорщині, тому бажає посприяти цьому вектору.

Іван Ус пригадав Помаранчеву революцію у 2004 році, коли Владімір Путін тричі вітав Віктора Януковича з перемогою на виборах. Хоча, як відомо, експрезидент-утікач програв їх. Та навіть попри це, у російського диктатора було велике бажання, щоб саме Янукович переміг.

Те саме відбувається і в Грузії. Єдине, у цьому випадку Путін не хоче світитися. Орбан своїм візитом фактично передає вітання від нього. І тут постає питання до ЄС: наскільки Євросоюз як конституція готовий далі миритися з тим, що у його складі є країна, яка стає дедалі більше "антиЄСівською".

Представники декількох країн уже заявили, що ці вибори не можна визнавати. Також президентка Грузії (Саломе Зурабішвілі – 24 Канал) назвала це "проросійською перемогою". Підкресливши, що це спроба Росії повернути Грузію під свій контроль,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Тому певним періодом центральним місцем боротьби Заходу та Росії буде Грузія. Майбутнє Кавказу, як вважає Іван Ус, нині вирішується у Тбілісі.

До слова, голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав грузинські органи розслідувати порушення під час виборів.