Ситуация в стране напоминает Оранжевую революцию в 2004 году, когда диктатор трижды поздравлял Януковича с победой, хотя он тогда проиграл. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, что в случае с Грузией Путин не хочет светиться, поэтому поздравления передаст Орбан.

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Как отметил Ус, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану важно поддерживать жесткую модель подавления любых протестов. Возможно, в Грузии он видит аналог ситуации, которая происходит в самой Венгрии, поэтому желает поспособствовать этому вектору.

Иван Ус вспомнил Оранжевую революцию в 2004 году, когда Владимир Путин трижды поздравлял Виктора Януковича с победой на выборах. Хотя, как известно, беглый экс-президент проиграл их. Но даже несмотря на это, у российского диктатора было большое желание, чтобы именно Янукович победил.

То же самое происходит и в Грузии. Единственное, в этом случае Путин не хочет светиться. Орбан своим визитом фактически передает приветствие от него. И здесь возникает вопрос к ЕС: насколько Евросоюз как конституция готов дальше мириться с тем, что в его составе есть страна, которая становится все более "антиЕСовской".

Представители нескольких стран уже заявили, что эти выборы нельзя признавать. Также президент Грузии (Саломе Зурабишвили – 24 Канал) назвала это "пророссийской победой". Подчеркнув, что это попытка России вернуть Грузию под свой контроль,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Поэтому определенным периодом центральным местом борьбы Запада и России будет Грузия. Будущее Кавказа, как считает Иван Ус, сейчас решается в Тбилиси.

К слову, председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал грузинские органы расследовать нарушения во время выборов.