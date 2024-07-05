Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что встреча Орбана с кремлевским диктатором является пиаром. Премьер Венгрии имеет личную выгоду от этого.

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"Орбан подражает Дональду Трампу, ведь он для него является главным западным лидером", – сказал Жирнов.

Какие намерения Орбана

Ранее Трамп заявлял, что сможет прекратить войну в Украине, не находясь даже на посту президента США. Бывший сотрудник КГБ считает, что Орбан пытается также это сделать.

Он отметил, что отношение к заявлениям и действиям обоих политиков в обществе совершенно разное. Трампа воспринимают как вероятного лидера большой и могущественной страны, а экономика Венгрии, где имеет власть Орбан, очень слабая.

Действия Орбана – пиар. Венгрия начала председательствовать в Совете Евросоюза на 6 месяцев, поэтому он показывает, что делает вроде бы какие-то шаги для решения ситуации в Украине,

– отметил Сергей Жирнов.

Премьер-министр Венгрии 2 июля посещал также и Украину. У него была встреча с президентом Владимиром Зеленский.