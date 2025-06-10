Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что венгерский премьер-министр маневрирует, пытаясь подстроиться под существующие геополитические обстоятельства. Ранее Орбан отмечал, что приложит все усилия, чтобы не допустить вступления Украины в Евросоюз, ведь в противном случае его якобы "будет мучить совесть".

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Орбан будет спекулировать

Дымов объяснил, что, когда к власти в Белом доме пришел Дональд Трамп, премьер Венгрии имел большие надежды на него. Орбан настаивал на том, что не нужно помогать Украине якобы ради мира. Тем более, что и Трамп намеревался положить конец российско-украинской войне. Поэтому позиция Орбана была вполне логичной с его точки зрения.

Как бы там ни было, но Орбан все же является умелым и опытным политиком. Он сегодня понимает, что не такие и большие перспективы Трампа по его влиянию на Европу,

– подчеркнул политолог.

К тому же Венгрия, а также Словакия являются странами, что больше всего пострадали в Европейском Союзе от трамповских тарифов. В частности, понесла потери автомобильная промышленность Словакии, а в Венгрии многие предприятия сегодня имеют проблемы из-за торговой войны США.

Далее Орбан будет спекулировать, потому что речь идет не только о политике, но и об экономике,

– подчеркнул он.

Интеграция в Европейский Союз, по словам политолога, примерно будет стоить ему 390 миллиардов. А сельское хозяйство Европы – не о прибыли, а о субсидиях. Поэтому если эти деньги в перспективе будут идти в Украину, то они будут изыматься из тех стран, которые расположены рядом – Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. И многие из политиков воспользуется возможностью, чтобы спекулировать на этой проблеме.

Также недавняя риторика Орбана скрывает важный для него тезис. Мол, зачем брать Украину в НАТО и Европейский Союз, если Россия и так слаба. Она не может достичь успеха на поле боя и даже дойти до Днепра, тогда как россияне смогут напасть на страны НАТО,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Таким образом Орбан, по словам политолога, продвигает нарратив, что Европе нужно мирно жить с Россией, что она не враг. А Украину якобы нужно оставить за пределами Европейского Союза и чтобы она стала некой буферной зоной, которой, по мнению венгерского премьера, она и была всегда.

Напомним, что Виктор Орбан призвал сначала остановить войну в Украине, а затем установить мир. По его мнению, это возможно в единственном случае – если будут договоренности между Россией и США, ведь "ни европейцы, ни украинцы не смогут достичь согласия с россиянами".

Также вице-премьер Венгрии считает, что в случае вступления Украины в ЕС и НАТО, Альянс будет втянут в войну с Россией. Однако в интересах венгров и европейцев не является "оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией".