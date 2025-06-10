Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що угорський прем'єр-міністр маневрує, намагаючись підлаштуватися під існуючі геополітичні обставини. Раніше Орбан наголошував, що докладе всі зусилля, щоб не допустити вступу України в Євросоюз, адже в іншому випадку його нібито "мучитиме совість".

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Орбан буде спекулювати

Димов пояснив, що, коли до влади в Білому домі прийшов Дональд Трамп, прем'єр Угорщини мав великі сподівання щодо нього. Орбан наполягав на тому, що не потрібно допомагати Україні буцімто задля миру. Тим більш, що і Трамп мав намір покласти край російсько-українській війні. Тому позиція Орбана була цілком логічною з його погляду.

Хай там як, але Орбан все ж таки є вправним та досвідченим політиком. Він сьогодні розуміє, що не такі і великі перспективи Трампа щодо його впливу на Європу,

– підкреслив політолог.

До того ж Угорщина, а також Словаччина є країнами, що найбільше постраждали в Європейському Союзі від трампівських тарифів. Зокрема, зазнала втрат автомобільна промисловість Словаччини, а в Угорщині багато підприємств сьогодні мають проблеми через торгову війну США.

Далі Орбан буде спекулювати, тому що йдеться не тільки про політику, а й про економіку,

– підкреслив він.

Інтеграція до Європейського Союзу, за словами політолога, приблизно коштуватиме йому 390 мільярдів. А сільське господарство Європи – не про прибутки, а про субсидії. Тому якщо ці гроші в перспективі йтимуть до України, то вони будуть вилучатися з тих країн, які розташовані поруч – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. І багато хто з політиків скористається можливістю, щоб спекулювати на цій проблемі.

Також нещодавня риторика Орбана приховує важливий для нього тезис. Мовляв, навіщо брати Україну в НАТО та Європейський Союз, якщо Росія і так слабка. Вона не може досягти успіху на полі бою та навіть дійти до Дніпра, тоді як росіяни зможуть напасти на країни НАТО,

– підкреслив Валерій Димов.

У такий спосіб Орбан, за словами політолога, просуває наратив, що Європі потрібно мирно жити з Росією, що вона не ворог. А Україну буцімто потрібно залишити за межами Європейського Союзу і щоб вона стала певною буферною зоною, якою, на думку угорського прем'єра, вона і була завжди.

Нагадаємо, що Віктор Орбан закликав спочатку зупинити війну в Україні, а потім встановити мир. На його думку, це можливо у єдиному випадку – якщо будуть домовленості між Росією і США, адже "ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами".

Також віцепрем'єр Угорщини вважає, що у разі вступу України до ЄС і НАТО, Альянс буде втягнутий у війну з Росією. Проте в інтересах угорців і європейців не є "опинитись перед загрозою війни та прямого конфлікту з Росією".