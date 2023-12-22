Одно заявление премьера Венгрии не может перечеркнуть все его действия, направленные на то, чтобы угодить России. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов, отметив, что следует сосредотачиваться прежде всего на поступках Орбана.

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Стоит ли верить словам Орбана

На ежегодной итоговой пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил очень интересную вещь. По его словам, он бы не хотел иметь общую границу с Россией. Мол, Венгрия всегда хотела, чтобы между ней и Россией была еще какая-нибудь страна.

Поэтому Украина как страна, отделяющая Венгрию от России, ему вполне нравится.

Прежде всего, нужно смотреть на дела, а не на слова. Он только что (14 декабря – 24 Канал) заблокировал пакет помощи от ЕС Украине, и только под сильным давлением коллег не стал мешать решению о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз,

– заметил Аббас Галлямов.

Виктор Орбан делал и продолжает делать многие вещи, которые выгодны российскому диктатору Владимиру Путину. Собственно он ставит палки в колеса не только Украине, но и всему Европейскому Союзу.

"Поэтому его слов недостаточно для того, чтобы начать говорить о том, что Орбан меняет курс. На него давят со всех сторон, поэтому он пытается угодить всем: от Путина не отступает, но делает какие-то заявления, чтобы кто-то думал, возможно, Орбан не такой уж плохой", – подчеркнул политолог.

Премьер Венгрии скорее тактически маневрирует, так что не стоит придавать таким его заявлениям большое значение.

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