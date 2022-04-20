Орбан строит "Беларусь раннего Лукашенко", – эксперт "Украинской призмы"

Виктор Орбан предложил Венгрию в качестве площадки для переговоров Украины и России. Премьер идет по пути Александра Лукашенко.

Однако эта идея, скорее всего, провалится. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Гарасимчук.

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Орбан использует инструменты Лукашенко

"Если смотреть на политическое поведение Орбана, на то, какую Венгрию он строит, можно сказать, что, несмотря на то, как он равняется на Владимира Путина, то, что строит он сейчас – это фактически Беларусь раннего Лукашенко", – подчеркнул Герасимчук.

По его словам, не удивительно то, что Орбан попытается использовать еще один инструмент из арсенала Лукашенко – предоставление Будапешта, как территории для проведения нормандских переговоров.

Однако Украина не согласится, Франция и Германия тоже не пойдут на такой шаг – учитывая напряженность в отношениях Европейской комиссии и Венгрии, немецких политиков и Орбана.

Подчинение медиа

За свою каденцию в качестве премьер-министра Орбан сумел подчинить себе почти все венгерские медиа. Это очень интересный феномен.

Он (Орбан – 24 канал) может быстро и легко менять позицию и находить понимание, ведь вслед за изменением его позиции, все СМИ его поддерживают,

– заметил Герасимчук.

Орбан атакует больших игроков

Когда Орбана оценивают как политика, говорят, что он – великий мастер находить шаги, способствующие поддержанию его политической силы и усиливающие его политические позиции. Этим он занимается и сейчас.

Для Орбана, во-первых, характерны атаки на крупных игроков – ЕС, США. Так он пытается показать, что и сам равнозначен великим игроком. Это усугубляет его образ в глазах избирателей. Сергей Герасимчук Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Во-вторых, не секрет, что в Венгрии есть серьезные проблемы с верховенством права, свободой медиа. ЕС давно имеет претензии по этому поводу.

После выборов, когда стало ясно, что Орбан остается у власти, Европейская комиссия уже объявила, что применит процедуру сокращения бюджетных поступлений из фондов ЕС в Венгрию.

Орбан явно попытается торговаться,

– отметил эксперт.

Уже сейчас венгерский премьер отмечает, что многие украинские беженцы остановились в Венгрии и из-за этого он нуждается в фондах.

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