В общем Орбан решил пересказать тезисы российской пропаганды, выставляя Украину плохой, потому что она, мол, отказывается от переговоров с Россией. Кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, для чего на самом деле Орбан написал такое письмо.

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Путин уговорил Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил настоящее турне по миру. Он приехал в Украину, после чего сразу наведался в Москву. После того Орбан поехал к Си Цзиньпину в Китай, и в конце продолжил свой "мирный тур" поездкой в Вашингтон, где сейчас проходит саммит НАТО.

Как оказалось впоследствии, после поездки в Россию Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии, где отметил, что Россия якобы не намерена нападать ни на одну из стран НАТО. Более того, Орбан сообщил, что Кремль якобы рассматривает китайско-бразильский "мирный план".

В такой инициативе Орбан не может быть независимой фигурой. Идею такого письма ему навязал Владимир Путин. На мой взгляд, целью подобного сообщения является психологическое давление на наших партнеров, чтобы они, в свою очередь, надавили на Украину и мы пошли договариваться. Это является признаком ослабления России в контексте безумных потерь в живой силе и технике,

– отметил Станислав Желиховский.

Владимир Путин незадолго до этих событий также совершил ряд поездок: в Китай, Казахстан, Северную Корею, Вьетнам. Однако можно предположить, что эти страны не полностью могут компенсировать России те потери и в экономике.

"Путин нервничает, потому что теряет связи с западным миром. И, конечно, он теряет возможности проводить дальнейшую военную кампанию против Украины. Ему сейчас было бы выгодно подписать какие-то соглашения или перемирие, чтобы Украина не присоединилась к НАТО и чтобы иметь возможность сделать перерыв перед очередной волной агрессии. Это акт отчаяния", – подчеркнул Желиховский.

Это, определенной степени, хороший сигнал для Украины, ведь России сейчас труднее проводить боевые действия. Кроме того, Кремлю все же донимают международные санкции.