Орбан впервые заявил о возможности выхода Венгрии из ЕС и выступил против антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил 12 февраля с ежегодным обращением к нации. В нем политик отметился рядом заявлений по поводу будущего Венгрии в ЕС и санкций против Кремля.

Виктор Орбан заявил, что требует от Евросоюза "толерантности к Венгрии". Кроме того, он выступил против введения новых санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

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Орбан намекнул на возможность выхода из ЕС

Как отмечает издание DPA, Виктор Орбан в своем обращении заявил, что Евросоюз "ведет священную войну под верховенством права". Однако он пригрозил, что если Венгрия не получит "толерантности" от ЕС, то "они пойдут разными путями".

Для них (ЕС, – 24 канал) верховенство права является средством, с помощью которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них,

– заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии имел в виду политику приюта и семейную политику, которую не воспринимают в ЕС. Однако, по словам Орбана, его страна якобы не хочет быть такой, как Западная Европа, но хочет сохранить единство Евросоюза.

На следующей неделе суд должен вынести окончательный вердикт о финансировании ЕС Польши и Венгрии. За гомофобные законопроекты, которые по убеждению Евросоюза, нарушают права человека, эти страны могут лишить средств из общего бюджета ЕС. Польша и Венгрия подали жалобу, которую сейчас рассматривает суд.

Венгерский премьер против санкций

Не обошел Виктор Орбан и темы российской угрозы, сообщает Associated Press. По словам венгерского премьер-министра, если Россия вторгнется в Украину, то в Венгрию захотят попасть тысячи мигрантов, что ударит по экономике страны.

Орбан призвал урегулировать конфликт по дипломатическому пути, однако он выступает против введения санкций в случае, если Россия решится напасть на Украину.

О санкциях, карательной политике, лекциях или любом другом виде высокомерия со стороны великих государств не может быть и речи,

– заявил Орбан.

Однако венгерский премьер отметил, что Украина является "буферной зоной" между Венгрией и Россией, потому независимость нашей страны в интересах Будапешта.

Авто отметил, что недавно Орбан с официальным визитом посетил Москву. Там он пытался договориться об увеличении поставок газа в Венгрию.

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