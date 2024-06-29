"Предательство и редизайн": Орбан написал статью в которой выразил недовольство новым руководством ЕС

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал статью "Предательство и редизайн". В ней он назвал договоренность Европейской народной партии, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в ЕС "позорным пактом".

Он заявил, что ЕНП нарушила свои обещания избирателям и объединилась с левыми партиями, что подвергает Европу опасности. Орбан призвал европейские правые партии к созданию сильных парламентских групп и сотрудничеству для отстаивания воли избирателей.

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Почему Орбан недоволен новым руководством ЕС

Орбан опубликовал статью "Измена и редизайн" в издании Magyar Nemzet, где жестко раскритиковал договоренность ЕНП, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в ЕС.

Он назвал этот союз "позорным пактом", обвиняя ЕНП в измене избирателей и нарушении своих обещаний.

Премьер заявил, что ЕНП выиграла выборы в Европарламент, проводя кампанию за изменения, но, нарушая свое слово, объединилась с социалистами и либералами.

Действительно, провоенную коалицию было восстановлено с единственной целью – удержать у власти ту самую брюссельскую элиту, которая погрузила Европу в кризис, по крайней мере еще на пять лет,

– заявил Орбан.

Орбан пообещал продолжать развивать сотрудничество между европейскими правыми партиями, отметив, что от них зависит выполнение воли избирателей.

"Правые партии должны создать сильные европейские парламентские группы, а затем развивать сотрудничество между этими группами. В воскресенье состоятся два решающих события, поэтому стоит обратить внимание на Париж и Вену", – отметил премьер Венгрии.

Он считает, что если все получится по его замыслу, то до конца года "патриоты" смогут получить большинство в западном мире.

К слову, по информации СМИ, Орбан на следующей неделе может встретиться с Зеленским. Не исключено, что встреча состоится в Украине.