Він заявив, що ЄНП порушила свої обіцянки виборцям і об'єдналася з лівими партіями, що наражає Європу на небезпеку. Орбан закликав європейські праві партії до створення сильних парламентських груп і співпраці для відстоювання волі виборців.

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Чому Орбан незадоволений новим керівництвом ЄС

Орбан опублікував статтю "Зрада і редизайн" у виданні Magyar Nemzet, де жорстко розкритикував домовленість ЄНП, соціал-демократів та лібералів про розподіл топ-посад у ЄС.

Він назвав цей союз "ганебним пактом", звинувачуючи ЄНП у зраді виборців та порушенні своїх обіцянок.

Прем'єр заявив, що ЄНП виграла вибори до Європарламенту, проводячи кампанію за зміни, але, порушуючи своє слово, об'єдналася з соціалістами та лібералами.

Дійсно, провоєнну коаліцію було відновлено з єдиною метою – утримати при владі ту саму брюссельську еліту, яка занурила Європу в кризу, принаймні ще на п’ять років,

– заявив Орбан.

Орбан пообіцяв продовжувати розвивати співпрацю між європейськими правими партіями, зазначивши, що від них залежить виконання волі виборців.

"Праві партії повинні створити сильні європейські парламентські групи, а потім розвивати співпрацю між цими групами. У неділю відбудуться дві вирішальні події, тож варто звернути увагу на Париж і Відень", – зазначив прем'єр Угорщини.

Він вважає, що якщо все вийде за його задумом, то до кінця року "патріоти" зможуть отримати більшість у західному світі.

До слова, за інформацією ЗМІ, Орбан наступного тижня може зустрітися з Зеленським. Не виключено, що зустріч відбудеться в Україні.