Национальный банк Украины тогда назвал действия венгерской стороны незаконным захватом инкассаторов и подчеркнул, что перевозка осуществлялась в соответствии с международными и таможенными правилами ЕС. По предварительной информации, инкассаторы перевозили около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.