Виктору Орбану может грозить уголовное дело в связи с задержанием украинских инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии. Расследование обстоятельств этой операции близится к завершению и может стать первым, в рамках которого бывшему премьеру будут официально предъявлены обвинения.

Об этом пишет Financial Times.

Что известно о деле?

В марте 2026 года венгерское антитеррористическое подразделение TEK задержало семерых сотрудников Ощадбанка. Власти тогда заявляли о подозрениях относительно происхождения средств, а команда Орбана связывала их с якобы финансированием венгерской оппозиции со стороны Украины.

Впоследствии правоохранительные органы прекратили производство по делу в отношении инкассаторов, установив законное происхождение денег и золота, а также отсутствие состава преступления. Груз и ценности также были возвращены украинской стороне.

Теперь следствие сосредоточилось на законности самой операции и возможной роли тогдашнего премьера. Бывший прокурор Пал Фюрхт заявил, что "Орбан лично отдал распоряжение спецслужбам задержать украинских курьеров с наличными".

Эти слова частично подтверждаются отчетом венгерской прокуратуры за июнь. В нем руководитель TEK Янош Хайду заявлял, что аресты были произведены по решению человека, который не должен был быть вовлечен в это дело; в документе это трактуется как намек на Орбана.

Хайду в настоящее время отстранен от должности и сам фигурирует в деле о незаконном задержании и обращении с украинскими работниками. Однако свою вину он отрицает.

Сам Орбан не ответил на запрос FT о комментарии, а представитель его партии "Фидес" опроверг, что экс-премьер приказывал задерживать украинцев.

Дело является частью более широкого расследования деятельности бывшей власти Венгрии, которое новое правительство Петера Мадьяра назвало "Очищающим огнем". Мадьяр заявил: "Материалы следствия ясно свидетельствуют о том, что правительство Орбана было экономической и политической мафией".

Напомним, в ночь на 6 марта Министерство иностранных дел Украины сообщило о зазадержание в Венгрии инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии. В машинах находились семь граждан Украины.