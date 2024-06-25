Так, украинский гарант прокомментировал решение МУС в своем телеграмм-канале.

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Зеленский прокомментировал ордер на арест Шойгу и Герасимова

Президент Владимир Зеленский приветствовал выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест, как он отметил, в отношении двух ключевых фигур в российском военном руководстве.

Обоих обвиняют в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине. Эти варварские ракетные и беспилотные удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине,

– написал он.

Украинский гарант добавил, что каждый преступник, причастен к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено.

"И мы надеемся увидеть их за решеткой", – добавил Зеленский.

По словам президента, сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Зеленский отметил, что оно четко демонстрирует, что "ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут защитить российских преступников от ответственности".

Мы с нетерпением ждем дальнейшие ордера на арест, чтобы лишить Россию ощущение безнаказанности. Чувство, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность – это единственный способ положить им конец,

– резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Шойгу и начальника Генштаба России Герасимова. Так, в сообщении МУС указано, что ордера выдали в контексте войны России против Украины за "вероятные международные преступления", совершенные с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.